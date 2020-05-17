İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim Gezi Parkı yaşlılara kaldı

Taksim Gezi Parkı’nda sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerini çimlere attı.

Taksim Gezi Parkı'nda sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerini çimlere attı. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar çıplak ayakla toprağa basıp stres attı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar 12.00-18.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile kendilerini dışarı attı. Hava almak için sokağa çıkan yaşlılar, mahallelerindeki yeşil alanlara akın etti. Taksim Gezi Parkı'na akın eden yaşlılar da güzel havanın tadını çıkardı. Çıplak ayakla toprağa basan yaşlılar stres attı.



“Taksim Gezi Parkı'na hava almaya geldik”


Uzun bir aranın ardından eşi ile birlikte dışarıya çıkan Mustafa Kurt, “Taksim Gezi Parkı'na hava almaya geldik. 17.00'da gitmeyi düşünüyoruz. Yavaş yavaş gideceğiz. Sağlık çalışanlarına bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Köyüme gideceğim günü bekliyorum”


Evde çok sıkıldığından yakınan Ayşe Kurt ise, “Evde çok sıkıldık. İhtiyaçlarımızı yeğenlerimiz aldı. Eşim de dışarıya çıkamadı. Dizlerim ağrıyor. Birinde platin var diğerini zorluyor. Allah razı olsun ihtiyaçlarımızı giderdiler. Bu sene köye gidemedik. Köyüme gideceğim günü bekliyorum. 31'ine yazıldık ama gidip gidemeyeceğimizi bilmiyorum” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.