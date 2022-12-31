Taksim İstiklal'de vatandaşların yılbaşı yoğunluğu

2022 yılının son saatlerinde çok sayıda yerli ve yabancı turist, Taksim'e ve İstiklal Caddesi'ne akın attı. İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmazken atlı polislere de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Yeni yıla Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesi'nde girmek isteyen birçok vatandaş, bölgeye akın etti. Birçok vatandaşın akın ettiği İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. İnsan yoğunluğu cadde üzerinde adeta izdiham görüntülerine sahne oldu. Öte yandan Taksim'de bu yıl ilk defa görev alan atlı polislere ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.