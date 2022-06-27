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Taksim LGBT yürüyüşünde polise hakaret eden muhabire gözaltı

Taksim’de LGBT yürüyüşü esnasında çıkan arbedede muhabir Bülent Kılıç ile birçok göstericisi polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Taksim'de LGBT yürüyüşü esnasında çıkan arbedede muhabir Bülent Kılıç ile birçok göstericisi polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.


Beyoğlu Taksim'de LGBT yürüyüşü esnasında polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Arbede esnasında muhabir Bülent Kılıç ile birçok göstericisi polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Muhabir Kılıç, “görevli memure hakaret” ve “polise mukavemet etmek” suçlarından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kılıç'ın polislere hayvan diyerek hakaret ettiği o anlar ise kameralara yansıdı.

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