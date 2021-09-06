Taksim Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Taksim Metrosu'nda raylara atlayarak intihar eden şahıs hayatını kaybetti.

Olay saat 15.30 sıralarında Taksim Meydanı metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi, metronun istasyona yanaştığı sırada bir anda kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağır yaralı olarak rayların altından çıkarılan E.I (23) isimli şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Taksimdeki metro seferleri durdu

Olay nedeniyle M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda seferler geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri ise istasyon girişlerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle Taksim istasyonundaki seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey - Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı açıklandı.

Genç şahsın intihar girişiminde bulunduğu metroda olan görgü tanığı olan kadın ise ”İşten geliyordum. Hacıosman metrosundan Yenikapı'ya. Metro birden sarsıldı. Şahsın düştüğünü gördük ama kendisi atladı. Sonra bizi dışarı çıkardılar, gerisini göremedik. Biz düştü sandık ama kendi atladı. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık , çok korktuk. Sonra kapılar açıldı ve hemen dışarı çıktık” diye konuştu.