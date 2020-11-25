İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim metrosunda intihar girişimi: Seferler durdu

Taksim metrosunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim durağındaki seferler geçici olarak durduruldu.


M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle nedeniyle Taksim istasyonundaki seferler geçici olarak durduruldu.


Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.