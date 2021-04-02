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Taksim Meydan'da seyyar satıcılar gazeteciyi darp etti

Taksim’de çekim yapan bir gazeteci, seyyar satıcılar tarafından darp edildi.

Taksim'de çekim yapan bir gazeteci, seyyar satıcılar tarafından darp edildi. Darp mağduru gazeteci polislere şikayette bulundu.


Olay, saat 12.30 sıralarında Taksim Meydan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gazeteci Taksim'de çekim yaptığı esnada bir grup seyyar satıcı tarafından darp edildi. Darp mağduru gazeteci olayı hemen polislere bildirdi. Polis ekipleri ile konuşurken yine gelen seyyar satıcılar önce laf attılar sonra gazetecinin üzerine yürüdüler. O esnada başka bir gazeteci olayı görüntülerken etraftakiler o gazeteciyi de tehdit edip kamerasını kapatmasını söyledi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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