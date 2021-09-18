Taksim Meydanı evlenecek olan yabancı çiftlerin gözdesi oldu

Evlenecek olan İranlı iki çift düğün fotoğraflarını çektirmek için Taksim Meydanı'nı tercih etti. Fotoğraf çekimi yaptıran İranlı çiftin kıyafetini Taksim Meydanı'nda değiştirmesi şaşkınlığa neden oldu.

İranlı çift düğün fotoğraflarını çektirmek için son zamanlarda yabancıların ilgi odağı haline olan Taksim Meydanı'na geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı çevresinde, tramvay durağında ve Atatürk Cumhuriyet Anıtı civarında çektiren çiftlerin kıyafet değişimi için Taksim Meydanı'nın ortasında herkesin gözü önünde soyunması şaşkınlığa neden oldu.

Bu durum çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.