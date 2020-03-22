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Taksim Meydanı güvercinlere kaldı

Korona virüsüne karşı alınan önlemler nedeniyle Taksim Meydanı güvercinlere kaldı.

Meydanda bulunan bazı vatandaşlara ise polis ekipleri uyarı yaparken, ekip aracının üzerindeki “evde kal” yazısı dikkat çekti.


Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler nedeniyle her gün binlerce vatandaşın uğrak noktası olan Taksim Meydanı güvercinlere kaldı. Meydanda görev yapan polisler, gelen birkaç vatandaş için sürekli uyarı yaptı. Polis aracının üzerindeki “evde kal” yazısı ise dikkat çekti.

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