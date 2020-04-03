İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim Meydanı korona virüse karşı yıkandı

Korona virüs salgınına karşı Taksim Meydanı temizlendi.

Yoldan geçen bir vatandaş ise ekiplerin çalışmalarını alkış tutarak tebrik etti.


Korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında boş kalan meydanlar, caddeler, alanlar temizleniyor. Vatandaşların evde kalmalarıyla beraber boş kalan Taksim Meydanı da ekipler tarafından temizlendi. Ekiplerin korumalı kıyafetlerle temizlik yaptığı görüldü. Gezi Parkı ve Taksim Anıtı'nın olduğu alan 2 ekip tarafından tazyikli suyla yıkandı. Yoldan geçen bir vatandaş ise ekiplerin çalışmalarını alkış tutarak tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.