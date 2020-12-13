Taksim Meydanı turistlere kaldı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Pazar sabahında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Turistlere kalan Taksim Meydanı drone ile görüntülendi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cuma akşam 21.00'da başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar boş kaldı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un en yoğun meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi pazar günü adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Boş kalan Taksim Meydanı drone ile havadan görüntülendi