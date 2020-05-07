Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bugün de doldu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin bugün de kalabalık olduğu görüldü.

Korona virüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme adımları açıklanırken Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bugün de istenmeyen görüntüler oluştu. Son günlerde kalabalık olan İstiklal Caddesi bugün de yoğunluğunu korudu. Sosyal mesafeye uyulmayan caddede açık olan bazı dükkanlarda vatandaşların alışveriş yaptığı görülürken polis sık sık ‘evlerinizde kalın' anonslarıyla uyarı yaptı. Taksim Meydanı'nda ise iki kadının spor yaptığı görüldü. Yan yana koşan kadınlar kendilerinin görüntülenmesine ise ‘neden çekiyorsun' diyerek tepki gösterdi.