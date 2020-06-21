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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dikkat çeken yoğunluk

Yeni normalleşme süreciyle birlikte İstiklal Caddesi’ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte İstiklal Caddesi'ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı. Maske takmanın zorunlu hale getirilmesine rağmen İstiklal Caddesi'nde bazılarının maskeyi takmadığı, bazılarının da çenesinin altında takması dikkat çekti.



1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci sonrası İstiklal Caddesi'ne gelenler sosyal mesafe kuralına uymamaya ve maske takmamaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde dolaşan bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, bazılarının da yanlarında bulundurdukları maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekti.

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