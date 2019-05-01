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Taksim Meydanı'na sendikaların çelenk bırakması havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı sessizliğe büründü.

Sendikaların Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakması havadan görüntülendi.


İstanbul'un simgelerinden Taksim Meydanı, 1 Mayıs'ta sessizliğe büründü. İstanbul Valiliği, Taksim'de geniş katılımlı bir 1 Mayıs kutlamasına izin vermezken, meydanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan bütün yollar kapatılırken, kontrol noktalarında görevli polisler yaya geçişine de izin vermedi. Taksim'in sessiz 1 Mayıs'ı havadan çekilen görüntülere yansıdı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Hak-İş Sendikası Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Meydana çelenk bırakan sendika üyeleri havadan görüntülendi.

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