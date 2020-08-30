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Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’nci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.


İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören hazırlıkları sabah saatlerinde yapılırken, polis ekipleri Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Törende Vali Yerlikaya, Başkan İmamoğlu ve Orgeneral Avsever, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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