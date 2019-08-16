Taksim Meydanı'nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem bilincini artırmak için Taksim Meydanı'na getirilen deprem simülasyon tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7 şiddetinde deprem etkisini hissettiren tırda vatandaşlar depremi aktif olarak yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, olası deprem sonrası zararları en aza indirgenmesi için vatandaşları bilgilendirmek adına meydanlara deprem konteynerleri yerleştirildi. Vatandaşların da deprem bilincine aktif olarak katılması için Taksim Meydanı'na bir “Deprem Simülasyon Tırı” yerleştirildi. Burada vatandaşlar 7 şiddetindeki bir deprem anında yaşananları deneyimliyor, depreme ilişkin faydalı bilgiler ediniyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaş deprem simülasyon tırında deprem anını bire bir yaşadı.

Depreme ilişkin bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimlerin artması gerektiğini belirten bir vatandaş,'' Farklı bir deneyim oldu. Daha önce böyle bir tecrübem olmamıştı. İlk defa deprem simülasyonuna katıldım. AFAD görevlileri bilinçlendirici bir eğitim verdiler. Deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Böyle bilgilendirici ve bilinçlendirici programların artmasını istiyoruz'' şeklinde konuştu. Öte yandan Taksim Meydan'ında, deprem simülasyonu yaşatan tıra yabancı turistler de ilgi gösterdi.