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Taksim Meydanı'nda drone destekli korona virüs denetimi yapıldı

Taksim Meydanı’nda polis, drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Taksim Meydanı'nda polis, drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Turizm polisleri maske takmayan vatandaşları tek tek uyardı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Taksim Meydanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı turizm polisleri ve İHA Büro Amirliği ekipleri, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. İHA Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde gezdirilen drone ile caddede dolaşanlara Türkçe ve İngilizce maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Meydan ve caddede devriye gezen turizm polisleri, maske takmayan vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşlar, drone'un kendilerini görüntülediğini ve yapılan anonsu fark edince ellerinde taşıdıkları maskeleri çıkararak yüzlerine taktı. Bazı vatandaşların ise maskelerini takmaması dikkat çekti.

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