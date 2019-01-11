Taksim Meydanında kaybolan Güney Afrikalı çocuk için polis seferber oldu

Türkiye'ye turist olarak gelen Güney Afrikalı ailenin 9 yaşındaki oğulları İstiklal Caddesi'nde kayboldu. Polis ekipleri kaybolan çocuğun ailesine ulaşmak için seferber olurken, uzun uğraşlar sonrası küçük çocuğun babası bulundu. Babanın çocuğuyla buluşma anı ise duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Türkiye'ye turist olarak gelen Güney Afrikalı ailenin 9 yaşındaki oğlu Gugu Haim, babası İsak Haim'in elini bıraktıktan sonra İstiklal Caddesi'nde kayboldu. Bir süre sonra babası oğlunun olmadığını fark edince onu aramaya başladı. Taksim Meydanında bulunan sivil polis ekipleri tarafından fark edilen 9 yaşındaki Gugu, polis aracına bindirildi. O esnada oradan geçen ve Cihangir'de kafe sahibi olan Faysal Kılıç adlı vatandaş çocuğu ve babasını tanıdığını söyledi. Cep telefonuyla babasına ulaşan Faysal Kılıç çocuğunun polis ekipleri tarafından bulunduğunu söyledi.

‘Öz yeğenim gibi seviyorum'

Cihangir'de kafesi olduğunu ve kaybolan çocuğun babasının müşterisi olduğunu ifade eden Faysal Kılıç, “ Benim Cihangir'de kafem var. Bu çocuk da benim müşterimin oğlu. Bir baktım babası ağlayarak buraya geldi. Dedim buluruz buradadır. Sağda solda koşturduk. Polisler yakalamış. Babasının yanındayken İstiklal Caddesi'nde kayboldu. Turist olarak Güney Afrika'dan gelmişler. Çocuğu öz yeğenim gibi seviyorum. Kendisi 9 yaşında boksör” şeklinde konuştu.

Polis aracına bindirilerek Taksim Çocuk Şube'ye götürülen çocuk burada babasıyla karşılaştığı esnada gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anların yaşanmasının ardından çocuk babasıyla birlikte buradan ayrıldı.