İhlas Haber Ajansı

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Taksim Meydanı'nda kucağında çocuklarla dilenen dilenciler kamerada

Taksim Meydanı’nda kucaklarına küçük çocukları alarak aile boyu dilencilik yapan kadınlara zabıta ekipleri müdahale etti.

Taksim Meydanı'nda kucaklarına küçük çocukları alarak aile boyu dilencilik yapan kadınlara zabıta ekipleri müdahale etti. Yakalanan dilenciler kendilerini ‘Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum' diyerek savunurken kendilerini görüntüleyen gazeteciye de ‘Seni Allah'a havale ediyoruz' diyerek tepki gösterdi.


Taksim Meydanı'nda bir grup kadın kucaklarına küçük çocukları alarak aile boyu dilencilik yaptı. Kucaklarında küçük çocuklarla dilenen kadınlara bağlı zabıta ekipleri müdahale etti. Ekiplerin suçüstü yaparak yakaladığı dilencilerden bazıları kaçmaya çalışırken kucağında bebekli olan kadın dilenciler yakalandı. Yakalanan kadın dilenciler kendilerini ‘Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum' diyerek savunurken, ekiplerin müdahalesini ve kendilerini görüntüleyen gazeteciye de ‘Seni Allah'a havale ediyoruz' diyerek tepki gösterdi.

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