Taksim Meydanı'nda milli maç heyecanı dev ekrana taşındı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım'ın dördüncü maçının heyecanı Taksim Meydanı'nda kurulan dev ekranlara taşındı.

Beyoğlu Belediyesi, Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yer aldığı H Grubu'ndaki dördüncü eleme maçını Taksim'de kurduğu dev ekrana taşıdı. Karşılaşma kurulan dev ekranda onlarca vatandaş tarafından izlendi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ve turistler ellerindeki Türk Bayrakları ile Milli Takım'a destek verdi. Mücadelenin huzur içinde izlenmesi için ise polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.