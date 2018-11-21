Taksim Meydanı'nda taksicilere şok denetim

Taksim Meydanı'nda ekipler tarafından çevrilen taksiler birer birer kontrol edilirken, bazı taksiler ekipler aracılığıyla çekildi.

Taksim bölgesinde taksicilere yönelik şikayet ve dolandırıcılık haberlerinin artması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sivil Trafik ekipleri ile İBB Toplu Ulaşım ve Turizm Polisi ekipleri yürüttükleri ortak çalışmada taksicileri denetledi. Taksim Meydanı'nda ekipler tarafından çevrilen taksiler birer birer kontrol edilirken, bazı taksiler ekipler aracılığıyla çekildi.