30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda 'Zafer Haftası Sergisi' açıldı.

Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümü münasebetiyle 'Zafer Haftası Sergisi' açıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergide, 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan fotoğraflar ve gazete küpürleri yer alıyor. Serginin açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş katıldı.

“Şanlı tarihimize bir zafer halkası daha eklendi”

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “30 Ağustos Zaferi'nin 97. sene-i devriyesindeyiz. Öncelikle bizlere bu vatanı bırakanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Bize Sultan Alparslan'dan miras bırakılan bu aziz vatanı 1922'de tekrar büyük bir taarruzla, büyük bir zaferle taçlandırarak Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran, Malazgirt şehitlerimizden Kurtuluş Savaşı şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve o günkü silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Büyük bir millet olarak şanlı tarihimize bir zafer halkası daha eklendi” dedi.

“30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun”

Başkan Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Ağustos ayı zaferler ayıdır. 30 Ağustos'ta milletimiz yine böyle şanlı bir zaferi bizlere miras olarak bıraktılar. İnşallah bizler de bu aziz vatana ölümüne sahip çıkacak ve ecdadımızın ruhu şad olsun diye hep dua edeceğiz. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu sebeple de biz Beyoğlu Belediyesi olarak o günü hatırlamak ve yâd etmek üzere sergimizi milletimizin beğenisine sunduk” ifadelerini kullandı.