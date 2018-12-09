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Taksim Meydanı'ndaki uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Taksim Meydanı’nda sivil trafik ekipleri ile resmi trafik ekipleri, ticari ve özel araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Taksim Meydanı'nda sivil trafik ekipleri ile resmi trafik ekipleri, ticari ve özel araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Araçların cam filmi, ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri gibi kontrollerinin yapıldığı uygulamada kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri ile resmi trafik ekipleri, Taksim Meydanı'nda ticari ve özel araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Araçların cam filmi, ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri gibi kontrollerinin yapıldığı uygulamada kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ticari taksi sürücüsü Emrullah Sarı'ya 108 lira emniyet kemeri takmama cezası kesildi.



“Emniyet kemerim takılı olmadığı için 108 Türk Lirası ceza yedim"


Bundan sonra emniyet kemerini takacağını söyleyen Emrullah Sarı, “Emniyet kemeri takmadığım için ceza yedim. Sürekli emniyet kemerimi takıyordum. 108 Türk Lirası ceza kesildi. Bundan sonra emniyet kemerimi takacağım” dedi.

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