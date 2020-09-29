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Taksim otobüsünde tıklım tıklım yolculuk

Taksim-Fatih Kocamustafapaşa arasında sefer yapan otobüste tıklım tıklım yolculuk kameraya yansıdı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler hiçe sayıldı.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayılarına düzenleme getirilmişti. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alması yasaklanmıştı. Fakat bazı sürücülerin ve vatandaşların yasakları hiçe saydığı görüldü. Taksim- Fatih Kocamustafapaşa arasında sefer yapan bir otobüste tıklım tıklım yolculuk kameraya yansıdı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler hiçe sayıldı.

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