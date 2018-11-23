Taksim Sanat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu Sergisi ile açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'a yeni bir sanat merkezi kazandırıyor. Taksim Sanat, 27 Kasım Salı günü Taksim Meydanı Metro girişinde “Resmemaneti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu” Sergisi ile sanatseverlere kapılarını açıyor.

İstanbul Buyuksehir Belediyesi, İstanbul öncelikli olmak üzere ülkemizin kültür hazinelerinin korunması, ilgi çekici hale getirilmesi ve geleceğe taşınması için faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir sanat merkezini daha İstanbul'a kazandırmaya hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 27 Kasım Salı günü saat 18.00'de Taksim Meydanı Metro girişinde Taksim Sanat'ın açılışını gerçekleştirecek. Resmemaneti Sergisi ile taçlanacak açılışta “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu” seçkisi ile birlikte Sezer Tansug'un 1993 yılında 43 ressam arkadaşıyla gerçekleştirdiği Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum ‘66 Kare' projesinin tamamı sergilenecek.

Sergi ile birlikte Resmemaneti Sergisi için özel bir katalog hazırlandı

Resmemaneti Sergisi ile birlikte eserlerden büyük bir seçkinin yer aldığı Resmemaneti kataloğu hazırlandı. Günümüz sanatçılarına, sanat tarihçilerine, araştırmacılara ve sanatseverlere kaynak oluşturacak katalogda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu'na ilişkin yetkin ve hacimli değerlendirmeyi Prof. Dr. Kıymet Giray kaleme aldı. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok Proje Sorumlusu olarak yer aldı. Genel Yayın Yönetmenliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner yaptı.

Mehmet Lütfi Şen'in küratörlüğünü üstlendiği sergi ve katalogda; koleksiyonları, üslupları ve özgünlükleriyle uluslararası sanat camiasında şöhret kazanan Türk ressamların yağlı boya, sulu boya, gravür teknikleriyle meydana getirdikleri portre, natürmort, manzara ve farklı temaları içeren resimler görülebilecek. Aşiyan'daki Tevfik Fikret Evi, Şişli Atatürk Müzesi ve Atatürk Kütüphanesi'nde muhafaza edilen koleksiyonlarda; Tevfik Fikret'in ünlü Sis şiiri için Abdülmecid Efendi'nin fırçasından çıkan tablo, Abdulmecid Efendi'nin yaptığı Abdülhak Hamit ve Recaizade Mahmud Ekrem portreleri, Feyhaman Duran'ın betimlediği Osmanlı padişahları, Tanzimat Fermanı, Mustafa Nuri Paşa'nın Galata Köprüsü resmi, Halil Paşa'nın Kahire ve Boğaziçi peyzajları, İbrahim Çallı'nın ilk Atatürk Portresi gibi paha biçilemeyen eserler bulunuyor.

Sergi geleneksel kültürümüze saygı duruşu niteliğinde

Sergide yer alan özel koleksiyonlardan olan Sezer Tansuğ'un 66 Kare çalışmasını Tansuğ, “66 Kare son yıllarda daha çok batı kültürüne programlanan, medya ortamının unutturmayı ve küçümsetmeyi başardığı geleneksel kültürümüze bir ilgi ve saygıyı amaçlıyor” cümlesiyle tanımlıyor.

Sanat ve kültür mirasının korunması adına “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu”nu muhafaza eden ve sanatseverlerin beğenisini kazanacak konseptlerde sunmaya gayret eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce 2004 yılında CRR'de, 2005 yılı Art-İstanbul Sanat Fuarı'nda, 2006 yılında Lüksemburg, 2007 yılında Şam İstanbul Kültür Günleri'nde Mehmet Lütfi Şen küratörlüğünde eserleri sergiledi. Bu özel koleksiyon şimdi de Taksim Sanat Galerisi'nin duvarlarında ziyaretçilerini karşılayacak.

Taksim Sanat'ın içerisindeki Kitap Kafe keyifli bir ortam sunacak

Taksim Sanat'ın içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Kültür AŞ'nin işleteceği bir Kitap Kafe yer alacak. 3 ayrı kitaplık ile dolu dolu içeriğe sahip olacak Kitap Kafe sanatseverlere keyifli bir ortam sunacak. İstanbul temalı kitapların ve sergi kataloglarının satışa sunulacağı Kitap Kafe'de teşhir amaçlı olarak prestij kitaplar sergilenecek, prestij kitaplar www.istanbulkitapcisi.com adresinden temin edilebilecek. Kitap Kafe'nin yanı sıra Taksim Sanat içinde içecek ve atıştırmalıkların sunulacağı butik bir kafe de hizmet verecek.