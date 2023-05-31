İhlas Haber Ajansı

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Taksim sarı-kırmızıya büründü

Galatasaray’ın, Süper Lig’in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Taksim Meydanı’nda şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Galatasaray'ın, Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.


Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek puanını 82'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde şampiyonluğunu garantiledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk coşkusu için sokaklara döküldü. İstanbul'da Galatasaraylı taraftarların kutlamalar için seçtiği adreslerden biri de Taksim Meydanı oldu. Meşaleler yakan taraftarlar geceyi aydınlatırken, tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşadı.

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