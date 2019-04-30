Taksim'de 1 Mayıs önlemleri

Meydan çevresine getirilen bariyerlerin yerleştirilmeye başlandığı görüldü.

Taksim Meydanı ve çevresine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kamyonetlerle getirilen polis bariyerleri yerleştirilmeye başlandı. Bariyerler görevliler tarafından araçtan indirilirken, çeşitli yerlere konuşlandırıldı. Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişine bırakılan bariyerler bugün gün içinde yerleştirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı ve çevresinde ekiplerin bariyerleri yerleştirdiği anlar ise havadan görüntülendi.