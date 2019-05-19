Taksim'de 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlenerek çelenk bırakıldı.

Milli Mücadelenin Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919'ta Samsun'dan başlatılmasının 100. yılında Taksim Meydanında bir tören gerçekleştirildi. Törene İstanbul protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk törenine gelen vatandaşlar polis ekiplerinin güvenlik aramalarının ardından anıt alanına alındı. Daha sonra protokol ve vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehit olan askerler için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından bir araya gelen kalabalık, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Tören, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla devam etti.