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Taksim'de 23 Nisan coşkusu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken, küçük çocukların dans gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.



İstanbul'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katılırken, öğrencilerin gösterileri göz doldurdu.



Minik öğrencilerin halk oyunları gösterileri yaptığı törene veliler de katıldı. Cumhuriyet Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenginin bırakılmasından ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi.

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