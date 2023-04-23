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Taksim'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.


İstanbul'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri anıta çelenk bıraktı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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