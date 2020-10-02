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Taksim'de ailesini kaybeden çocuğu polis annesine ulaştırdı

Annesiyle Taksim’e gelen 3 yaşındaki çocuk annesini gözden kaybedince büyük korku yaşadı.

Annesiyle Taksim'e gelen 3 yaşındaki çocuk annesini gözden kaybedince büyük korku yaşadı. Polis ekiplerinin ulaştığı panik içindeki anne, çocuğunu ekiplerden teslim aldı.


Olay, Taksimde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Eymen annesiyle birlikte geldiği Taksim'de annesini bir anda kaybetti. Bir süre sonra kaybolduğu yerde dolaşan çocuğu çevredeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar hemen meydandaki polis ekiplerine haber verdi. Polisler, ekip aracından anonslar yaparak kaybolan çocuğun ailesine ulaşmaya çalıştı. Ekipler o sırada panik yaşayan çocukla da yakından ilgilenerek sohbet etti. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen anne, polislerden çocuğunu aldı. Polisler ise minik çocuğun annesine dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

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