İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'de AKM'nin oditoryumu havadan görüntülendi

Taksim’de yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatın ve ortaya çıkan oditoryum havadan görüntülendi.

Taksim'de yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatın ve ortaya çıkan oditoryum havadan görüntülendi.


Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz sene 10 Şubat'ta yıkılarak temeli atılan yeni AKM binasının inşaatında önemli yol alındı. Hızla yükselen AKM'de projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun çelik konstrüksiyonu da tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak olan oditoryum ve AVM ise havadan görüntülendi. Öte yandan çalışan sayısının korona virüs önlemleri kapsamında yeniden düzenlendiği bilgisine ulaşıldı. 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması beklenen AKM'de çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.