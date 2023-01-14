Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Meydanda ve İstiklal Caddesinde devriye gezen atlı polislere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Meydanda ve İstiklal Caddesi'nde de dolaşan atlı polisleri görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çekiyorlar”

Taksimde esnaf olan Gencay Çanak, “Çok güzel bir denetim yapıyorlar. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyorlar. Özellikle yabancı turistler fotoğraf çekilmek için sıraya giriyorlar” dedi.

“Dosta güven düşmana korku salıyor”

Esnaflık yapan Hayri Taş, “Emniyet açısından çok güzel. Dosta güven düşmana korku salıyor. Halkımızın arasında zaman zaman gezmeleri halkımıza güven veriyor” şeklinde konuştu.