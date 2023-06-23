Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi

Taksim'de devriye gezen atlı polisler yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar ve turistler atlı polislerle bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Taksim'de devriye gezdi. Meydanda başlayan devriye İstiklal Caddesi boyunca devam etti. Ekiplerin atlarla birlikte geçişi esnasında vatandaşlar ve turistler onlara yoğun ilgi gösterdi. Pek çok kişi polislerin yanlarına giderek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Atlar Türk milleti için önem arz ediyor"

Atları görünce çok şaşırdığını söyleyen Dilara Güzel isimli vatandaş, "Atlar çok güzel. Atlar zaten Türk milleti için önem arz eden bir hayvandır. Çok beğendim, çok bakımlı görünüyorlar. Türk milletine yakışır bir biçimde, Türk polisinin de maşallahı var" dedi. Atlı polislerin Taksim ve çevresindeki devriyelerinin süreceği öğrenildi.