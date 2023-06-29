Taksim'de başkalarının videolarını çektiği iddia edilen şahıs yakalandı

Taksim'de yabancı uyruklu bir şahıs iddiaya göre çevrede bulunan başka yabancı ailelerin videosunu çekti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, kimsenin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs elindeki telefonla meydanda gezen yabancı bir ailenin videolarını çekti. Olayı fark eden aile üyelerinden biri, şahsın yanına gidip neden video çektiği sordu. Videoyu çeken şahıs ile aile arasında tartışma yaşandı. Çevrede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekipleri yabancı şahsın telefonundaki görüntüleri incelemek istedi. Öte yandan karşı tarafın şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri şahsı serbest bıraktı.