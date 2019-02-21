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Taksim'de batan güneş Türk bayrağı ile buluştu

İstanbul Taksim’de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştururken, batan güneşin Türk bayrağı ile buluşma anları hayran bıraktı.

İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştururken, batan güneşin Türk bayrağı ile buluşma anları hayran bıraktı.



İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımını seyreden vatandaşlar cep telefonlara sarılarak o anları kaydetti. Özellikle yapımına devam edilen Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, çevredeki turistler ile vatandaşlar bu manzarayı hayranlıkla izledi. Vatandaşlar ve turistlerin o anları kaydetme anı kameraya yansırken, Taksim Camii'nde asılı Türk bayrağı ile buluşan güneş görsel bir şölen oluşturdu.

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