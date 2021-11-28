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Taksim'de bıçakla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Taksim’de kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçakla yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taksim'de kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçakla yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın zanlısı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olay saat 18.00'da Beyoğlu Taksim Tak-ı Zafer Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştığı kişi tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Olayın gerçekleştiğini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bacağından yaralanan şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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