Taksim'de bıçaklanarak gasp edilen genç dehşet anları anlattı

Taksim'de eğlence mekanından çıktıktan sonra arkadaşıyla evlerine gittikleri esnada iki şahıs tarafından ara sokakta önce bıçaklanarak dövülen ardından da gasp edilen genç o dehşet anları anlattı. Gaspçının güven timleri tarafından yakalandığı olayla ilgili konuşan Onur Karaduman, “Yerde de bıçakla defalarca vurmaya devam etti. Bilincimizi kaybetmiştik, gözümüzü açtığımız zaman kendimizi hastanede bulduk” dedi.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde önceki hafta Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, gece kulübünden çıkan Onur Karaduman ve arkadaşı Engin Can I. evlerine doğru yola koyulmuştu. O esnada gençlerin yanına gelen iki şahıs, nereye gittiklerini sorarak kendilerinin de aynı yere gittiğini söylemişti. Gençlerle bir süre yürüyen şahıslar ardından onları ara sokağa çekmişti. Burada gençlere bıçak çeken şahıs, birinin cep telefonunu çalarak kaçmaya başlamıştı. Gençlerin peşinden koşması üzerine şahsı bu kez bıçak doğrultarak onları yaralamış ve yere yatırıp darp etmişti. Yaşananlar ise kameralara anbean yansımıştı.

Güven timleri yakalamıştı

Olayın ardından gençlerin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlatmıştı. Gençlerin ifadelerine başvuran polis, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda gaspçının Muhammed Furkan Ç. olduğunu tespit etmişti. Yakalamaya yönelik çalışma yapan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği polisleri, şahsı Taksim'de yakalamıştı.

“Yerde de bıçakla defalarca kez vurmaya devam etti”

Gençlerden Onur Karaduman yaşadığı o dehşet anlarını anlattı. Karaduman, “İki arkadaş eğlence mekanından çıktık ve evimize doğru yürüyorduk. Sonra iki şahıs yanımıza yaklaştı ve bize ‘arkadaşlar nereye gidiyorsunuz' dedi. Biz de ‘Evimize gidiyoruz' dedik. Onlar da, ‘Tamam biz de ortaya gidiyoruz beraber gidelim' dedi. Biz de ‘tamam birlikte gidelim' dedik. Yolda yürürken şahıslardan biri cebinden bıçak çıkarttı. Bize bağırarak ‘Telefonunuz verin' dedi. İkinci şahıs arkadaşımın elindeki cep telefonunu çalıp kaçtı. Kaçtıktan sonra birinci şahıs bize defalarca kez vurmaya başladı. Kendimizi hiçbir şekilde savunamadık ve yere düştük. Yerde de bıçakla defalarca kez vurmaya devam etti. Bilincimizi kaybetmiştik, gözümüzü açtığımız zaman kendimizi hastanede bulduk. Kolluk kuvvetleri ve doktor yanımızdaydı. Benim bileğime dikiş atıldı. Arkadaşımın kol boyunca dikişler atıldı. Yani dışarıya çıkamıyoruz ve çok korkuyoruz. Biz mağduruz” dedi.

Gaspçı tutuklanmıştı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs olayı gerçekleştirdiğini itiraf ederek, gençlerin kendisine küfür ettiği için onları dövdüğünü ve telefonlarını çalarak kaçtığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece “yağma(gasp)” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.