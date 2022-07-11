İhlas Haber Ajansı

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Taksim'de bir genç bileğini kesti

Taksim Gezi Parkı’nda bileğini keserek intihara kalkışan genç hastaneye kaldırıldı.

Taksim Gezi Parkı'nda bileğini keserek intihara kalkışan genç hastaneye kaldırıldı.


Olay, Taksim Gezi Parkı'nda bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen genç erkek bileğini keserek intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri geldi. Emniyet güçleri çevredekileri olay yerinden uzaklaştırırken sağlık görevlileri de intihara kalkışan gence müdahale etti. Ambulansa bindirilen genç erkek hastaneye kaldırıldı.

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