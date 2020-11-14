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Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan şahıs elindeki jiletle intihara kalkıştı

İstiklal Caddesinde çiçek sattığı öğrenilen şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple pasajın ikinci katına çıkarak elindeki jiletle kendine zarar verip, sağa sola küfürler savurmaya başladı.

Şahıs saatler sonra ikna edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.


Olay, saat 21.45 sıralarında İstiklal Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesindeki Atlas Pasajı önünde çiçek sattığı öğrenilen bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple pasajın ikinci katına çıkarak elindeki jiletle kendine zarar verip bağırarak küfürler savurmaya başladı. Caddede gezdiği sırada şahsı gören vatandaşlar pasajın önünde toplanarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.


İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı


Şahsı ikna etme çabaları sırasında polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İstiklal Caddesini yaya trafiği kapattı. Şahsı gören vatandaşlar şeritlerin arkasında bekleyerek yaşanan olayı film izler gibi izledi. Öte yandan polislerin ikna çalışmaları sırasında vatandaşlar sosyal mesafeyi adeta unuttu.


Şahıs saatler sonra ikna edilerek indirildi


Polis ekiplerinin kendine zarar veren şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin yanına yaklaştığı sırada şahıs, cama doğru yaklaşarak aşağıya doğru sarkması yürekleri ağızlara getirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından şahıs saatler sonra ikna edilerek alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri şahsı polis kontrolünden en yakın hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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