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Taksim'de bulunan ‘MOBESELERE' yeni yıl bakımı

Yeni yıla Taksim’de girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi ve çevresinde MOBESE’lere bakım çalışması yapıldı.

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi ve çevresinde MOBESE'lere bakım çalışması yapıldı.


İstanbul'un önemli merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda, yılbaşı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Yeni yıla Taksim'de eğlenerek girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi ve çevresinde MOBESE'li güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.


Kutlamalar sırasında olası bir toplumsal olay, kavga ve taciz olaylarına karşın MOBESE kameralarının bakımı vinçlerin yardımıyla yapılmaya başlandı. Bazı MOBESE'ler görevliler tarafından değiştirilerek yenilenirken, bazı direklere ise yeni MOBESE'ler takılarak güvenlik önlemleri arttırıldı.

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