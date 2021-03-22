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Taksim'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı’nda aninden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Taksim Meydanı'nda aninden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının arından İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu.


Taksim Meydanı'nda etkili olan dolu yağışı çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar tramvay durağına sığınırken bazı vatandaşların ise koşarak ilerledikleri görüldü. Yağan yağış ve fırtına ile birlikte bazı vatandaşların şemsiyelerin kırıldığı görüldü. Kısa süreli olan dolu yağışı aha sonra yerini yağmura bıraktı.

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