Taksim'de drone ile maske ve sosyal mesafe uyarısı

İstanbul'da korona virüs vak'alarının artmasıyla beraber denetimler sıklaştırıldı. Taksim'de polis ekipleri drone ile yaptıkları denetimde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

İstanbul'da korona virüs vak'alarının artması ile beraber ekiplerce yapılan denetimler arttırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı turizm polisleri ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri Taksim İstiklal Caddesi'nde korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında denetim yaptı. Ekiplerce, drone ile yapılan denetimde farklı dillerde anonslar edilerek, yerli ve yabancı turistlerin maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Maskesini takmayan vatandaşlara maske dağıtan ekipler, kurallarına uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağını vurguladı.