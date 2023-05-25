Taksim'de eğlence mekanlarına sıkı denetim: İşletmelere ceza yağdı

Şişli ve Beyoğlu'nda yabancı uyruklu müşterilerin çoğunlukta olduğu eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde mekanların evrakların kontrol edilirken, birçok mekana da belge eksikliği ve sigara yasağından dolayı cezai işlem uygulandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği polisleri tarafından Şişli, Beyoğlu Taksim Meydanı ve çevresindeki eğlence mekanlarında denetimi yapıldı. Dün saat 23.00 sıralarında başlayan denetimlerde yabancı uyruklu müşterilerin çoğunlukta olduğu mekanlara öncelik verildi. Yapılan denetimlerde birçok mekana belge eksikliği ve kapalı alanda sigara içildiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda ekipler mekandaki müşterilere de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi. Denetimlerin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. Ayrıca bu zamana kadar belirlenen ilçelerde her gece çeşitli denetimlerin yapıldığı, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin yaşandığı mekanlara ise çok kez cezai işlem uygulandığı tespit edildi.