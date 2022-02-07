Taksim'de engelli köpeğin yürekleri ısıtan görüntüsü

Taksim'de sahibiyle birlikte dolaşan engelli köpek yoğun ilgi gördü. Yürüteciyle caddede dolaşan köpeğin sevimli halleri yürekleri ısıttı.

Taksim'de sahibi ile birlikte yürüyüşe çıkan 10 buçuk yaşındaki köpek, turistler ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Köpeğin ilgi görmesinin sebebi ise arka ayaklarına takılı olan yürüteçti. Teddy isimli köpeğin 3 senedir bu yürüteçleri kullandığı öğrenildi. Sahibiyle birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dolaşan Teddy'nin sevimli halleri görenlerin içini ısıttı.

“Yürümesi için bunu kullanmak zorunda”

Engelli köpeğin sahibi, “Bunu 3 sene önce kullanmaya başladı. Yürüyebilmesi için bunu kullanmak zorunda. İranlıyım. O 10 buçuk yaşında. Cinsi ise Tibet Teriyeri. İsmi de Teddy” dedi.