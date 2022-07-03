Taksim'de gasp anları kamerada: Telefonunu çaldığı genci güreşçi gibi yere serdi

Taksim'de işyerinden çıkarak durakta otobüs bekleyen genç DJ, kaldırımda duran bir şahsın saldırısına uğradı. Gencin elindeki 33 bin liralık cep telefonunu çalarak kaçmaya çalışan şahıs, kendisine direnen genci güreşçi gibi sırtından kavrayarak yere serdi. Gasp anı kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan gaspçı ve 3 suç ortağı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta çarşamba günü sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim'deki bir gece kulübünde DJ'lik yapan Ahmet Ç., işyerinden çıktıktan sonra otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra durağa gelen genç, bir işyerinin önünde oturup beklemeye başladığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Gencin yanına yaklaşan bir şahıs, işyerinin önünde oturan Ahmet Ç.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak elindeki 33 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada Ahmet Ç. şahsı peşinden koşarak yakaladı.

Gaspçı kendisine direnen genci güreşçi gibi yere serip kaçtı

İkili arasında yaşanan arbede esnasında gaspçı, Ahmet Ç.'yi sırtından kavrayarak güreşçi gibi kaldırıp yere serdi. Dengesini toplayan gaspçı, yere düşen telefonu da alarak Tarlabaşı Bulvarı'na doğru kaçtı. Gasp anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kapkaççı ve arkadaşlarının sokakta gezdiği ve sonrasında bir işyerinde oturan şahsın telefonunu kapıp kaçmak istediği ve kendisine direnen şahsı sırtından kavrayarak yere serip telefonu alarak kaçtığı görülüyor.

Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri gaspçı ve arkadaşlarını yakaladı

Olayın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gencin ifadesine başvurarak çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Beyoğlu polisi gaspçının emniyette kaydı bulunan Fatih O. (23) ve suç ortakları Yunus A. (19), Mehmet T. (18) ve Adnan T. olduğunu tespit etti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet T. ve Yunus A.'yı Doğramacı Recep Sokak üzerinde yakaladı. Kapkaçı gerçekleştiren Fatih O. ve Adnan T.'nin ise başka bir suçtan yakalandığı ve mahkemeye sevk edildiği belirlendi.

Olaya karışan 4 gaspçı tutuklandı

Gasp olayını gerçekleştiren Fatih O., karıştığı başka bir suç nedeniyle yakalanması sonucu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Adnan T.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri serbest kalan Adnan T.'yi Kağıthane Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gasp olayının zanlısı olduğu gerekçesiyle tekrardan gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “gasp” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.