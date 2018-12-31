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Taksim'de güneş enerjili mobil kameralarla güvenlik önlemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yılbaşı öncesinde Taksim Meydanı’nda bariyerli güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yılbaşı öncesinde Taksim Meydanı'nda bariyerli güvenlik önlemi aldı. Önlemler arasında ilk kez kullanılan güneş enerjili mobil KGYS kameraları da dikkat çekti.


Yılbaşı gecesini dışarıda geçirecek vatandaşların güvenliği için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir dizi güvenlik tedbiri aldı. Alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanı'nda polis ekipleri hazır bekletilirken, anıt ve çevresinde bariyerli önlem alındı. Alınan tedbirler kapsamında ilk kez güneş enerjisi ile çalışan mobil KGYS kameraların da yerleştirildiği görüldü.

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