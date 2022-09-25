Taksim'de hafta sonu yoğunluğu

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na adeta akın etti.

İstanbul'da hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yürümekte zorlandığı görülürken güneşli havaya rağmen bazı vatandaşların yanlarında mont ve şemsiye taşıdığı görüldü.