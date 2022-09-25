İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taksim'de hafta sonu yoğunluğu

İstanbul’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’na adeta akın etti.

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na adeta akın etti.



İstanbul'da hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yürümekte zorlandığı görülürken güneşli havaya rağmen bazı vatandaşların yanlarında mont ve şemsiye taşıdığı görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.