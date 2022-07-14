Taksim'de hırsızlık yaparken yakalanan çocuk ortalığı birbirine kattı

Taksim İstiklal Caddesi'nde yabancı uyruklu kadınların 300 dolarını ve değerli eşyalarının bulunduğu paketi çalan iki çocuktan biri yakalandı. Yakalanan çocuk hem kendini çeken muhabire hem de polislere vurarak ortalığı birbirine kattı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi'nin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşlarında olan iki yabancı uyruklu kız çocuğu, 300 dolar ve içinde değerli eşyaları bulunan yabancı uyruklu kadınların paketini çaldı.

Çocuklardan biri kadınları oyalarken diğeri de bebek arabasının altında duran çantayı kaptığı gibi kaçtı. Büfenin önünde yaşanan olayı fark edenler, yabancı uyruklu kadınları oyalayan kız çocuğunu kolundan yakaladı ve bırakmadı. Yakalanan çocuk, çığlıklar atarak İstiklal Caddesi'ni inletti. Çekildiğini fark edince İhlas Haber Ajansı muhabirine de saldıran 12 yaşındaki çocuk kendisini tutan büfe sahibine ve sonrasında emniyet güçlerine de zorluk çıkartarak onlara da saldırdı ve kendisini yerlere attı. Çocuk ve yabancı uyruklu vatandaşlar, polis güçleri tarafından Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili bilgilerini anlatan vatandaş Mustafa Akdar, "Kadınlar dönerciden bir şeyler alırken, çocuklardan biri kadınlarla konuşurken diğeri de paketi komple götürüyor. Kadın paketin içerisinde değerli eşyaları ve parasının olduğunu söyledi" dedi.