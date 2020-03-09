Taksim'de izinsiz gösteride 34 kişi gözaltına alındı

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polisin yaptığı müdahalede 34 kişi gözaltına alındı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir grup kadın Beyoğlu Sıraselviler Caddesinde toplanarak, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde yürüyüş yapmak istedi. Ancak İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belirtilen yerlerde yürüyüş yapılamayacağı, yolların kapalı olacağını açıklamıştı. Ancak toplanan bazı kadınlar polis barikatlarını yumruklayarak, yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri gaz sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından 34 kişi gözaltına aldı.