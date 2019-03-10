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Taksim'de izinsiz gösteriye biber gazlı müdahale

8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesi’nde yürüyen kadınların ezan okunduğu sırada ıslık çalmalarına tepki gösteren bir grup protesto gösterisi yapmak istedi.

8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesi'nde yürüyen kadınların ezan okunduğu sırada ıslık çalmalarına tepki gösteren bir grup protesto gösterisi yapmak istedi. Polis ekipleri, gösteri için izni olmayan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ekipler, uyarıyı dikkate almayan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grubu biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.


8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesi'nde yürüyen kadınların ezan okunduğu sırada ıslık çalmalarına tepki gösteren bir grup protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar atan grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Bu sırada polis ekipleri gösteri izni olmayan grubu dağılmaları yönünde ikazda bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan grup dağılmamakta direndi. Polis ekipleri gruba biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan kısa süreli arbedenin ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından grup dağıldı.

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